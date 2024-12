Estabelecimentos de grande porte que abriram as portas em Anápolis

Cidade foi palco de diversos lançamentos da mais variada gama de serviços

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2024

Vários grandes estabelecimentos abriram as portas na cidade em 2024. (Foto: Reprodução)

Anápolis foi escolhida para sediar franquias de grandes redes e empresas de renome que inauguraram na cidade ao longo de 2024.

Longe de estarem restritos em apenas um bairro, os lançamentos foram espalhados em diversos pontos do município e também de uma variada gama de serviços, que vão desde academias, supermercados a até lojas de utilidades.

Assim, o Portal 6 separou uma lista com alguns desses estabelecimentos, confira:

1. Super Vi – Unidade Daia

Já consolidada na cidade, a rede de supermercados SuperVi inaugurou mais uma unidade, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O local já está em atividade desde abril e segue atendendo a população que mora na região Sul do município.

2. Rio vermelho

Outra do segmento que também inaugurou um novo ponto em Anápolis foi o Rio Vermelho. Aberto ao público em agosto deste ano, o estabelecimento fica localizado na Avenida Pedro Ludovico, no local da antiga Pecuária.

A unidade funciona no formato atacadista e conta com padaria, expositor de carnes, variedade de frios, congelados, itens para casa além do tradicional varejo.

3. Bluefit

O próximo estabelecimento da lista se trata da academia Bluefit, rede nacional que funciona 24h e também inaugurou mais uma unidade em Anápolis neste ano.

Além da situada no bairro Jundiaí, agora a população pode aproveitar os serviços da franquia também na Av. Universitária, que foi aberta ao público já no final do ano.

4. Big Lar

Outra grande rede que ampliou a presença em Anápolis foi a Big Lar, que inaugurou a segunda unidade na cidade, desta vez no bairro Jardim Alexandrina.

O estabelecimento já é reconhecido por oferecer uma diversidade de itens relacionados à rotina doméstica, desde móveis, utensílios a até decorações.