Estudo de Harvard revela qual a melhor hora para dormir e evitar problemas cardíacos

Ciência estabelece um mesmo horário diário e constante de horas que devemos dormir para estabilização do sono e ter uma melhor qualidade de vida

Magno Oliver - 29 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Não tem jeito, dormir é considerado um dos melhores remédios naturais para a saúde do organismo e, principalmente, da nossa mente.

Em tempos de carga horária de trabalho pesada, rotina de correria e evolução da tecnologia, prezar por uma boa qualidade de sono tem sido um dos pilares para uma boa saúde mental e física.

Assim, a sociedade tem ido em busca de um remédio natural considerado essencial para o bom funcionamento do corpo humano: o sono. Dormir bem traz inúmeros benefícios.

Dessa forma, o que muita gente não sabe é como garantir uma noite de descanso restauradora e qual o momento certo de fazer isso. Problemas de sono podem causar cansaço constante, distúrbios e doenças graves, como problemas cardíacos e neurológicos.

Assim, um estudo de Harvard conseguiu mapear estratégias para um sono saudável e ajudar você a ter mais qualidade de vida.

Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Harvard conseguiu mensurar em tese qual a melhor para deitar e dormir. A pesquisa indicou que o intervalo entre 22h e 23h é o mais recomendado para reduzir o risco de doenças cardíacas.

No objeto de análise, foram mais de 88 mil participantes e a conclusão mostrou que a escolha de um horário adequado para dormir pode influenciar bastante na saúde do coração.

De acordo com os pesquisadores, a chave para o bom funcionamento do sono é o ritmo circadiano, ele é responsável por regular as funções vitais do corpo. Isso inclui a produção de melatonina, o hormônio do sono.

O texto pontuou que dormir fora do intervalo recomendado pode desregular o ciclo circadiano e prejudicar a qualidade do sono.

A organização dos Estados Unidos, a National Sleep Foundation, revisou 320 pesquisas científicas e indicou recomendações atualizadas de quantas horas de sono são necessárias para uma boa qualidade de vida e uma longevidade maior.

O quadro traz as seguintes recomendações:

Recém-nascido (de 0-3 meses): 14 a 17 horas por dia;

Bebê (de 4-11 meses): 12 a 15 horas por dia;

Criança pequena (de 1-2 anos): 11 a 14 horas por dia;

Idade pré-escolar (de 3-5 anos): 10 a 13 horas por dia;

Idade escolar (de 6-13 anos): 9 a 11 horas por dia;

Adolescente (de 14-17): 8 a 10 horas por dia;

Jovem (de 18-25): 7 a 9 horas por dia;

Adulto (de 26-64): 7 a 9 horas por dia;

Idoso (a partir dos 65): 7 a 8 horas por dia.

