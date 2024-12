Edital do concurso da AEB prevê salários de até R$ 10,8 mil

São 30 vagas ao todo, destinadas a candidatos de nível superior

Folhapress - 30 de dezembro de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O edital para o concurso da AEB (Agência Espacial Brasileira) foi publicada nesta segunda-feira (30) pelo Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso. Os salários para aqueles que forem aprovados podem chegar até R$ 10,8 mil.

Ao todo, 30 vagas serão disponibilizadas para os cargos de analista em ciência e tecnologia júnior e tecnologista júnior. As duas oportunidades são de nível superior e os salários variam entre R$ 6.662,68 e R$ 10.823,8, conforme o nível de formação acadêmica dos participantes.

Os interessados poderão se inscrever no concurso por meio do site do Cebraspe entre os dias 29 de janeiro e 19 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 100, mas é possível que alguns dos participantes solicitem isenção.

Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá enviar sua documentação por meio do site do Cebraspe. O pedido poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.

A previsão de aplicação das provas é para o dia 13 de abril. Os exames contarão com 60 questões objetivas, sendo 20 delas de conhecimentos gerais e 40 de conhecimento específicos.

Haverá também a aplicação de prova discursiva e avaliação de títulos.

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

Os candidatos que forem aprovados na prova discursa com melhor classificação serão convocados para a prova de títulos. A avaliação valerá dez pontos e os seguintes documentos poderão ser enviados:

– Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na especialidade a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar;

– Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na especialidade a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar;

– Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na especialidade a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização, desde que acompanhada de histórico escolar;

– Exercício de atividade autônoma e/ou profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções na especialidade a que concorre.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Período de solicitação de inscrição e de solicitação de isenção da taxa de inscrição – 29 de janeiro a 19 de fevereiro

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 10 de março

Divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de provas – 31 de março

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 13 de abril

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – 15 a 17 de abril das 19h do primeiro dia às 18h do último dia

Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva – 15 de abril

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva – 16 e 17 de abril

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 17 de abril

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 16 de maio