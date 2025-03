UEG abre inscrições para vestibular com 900 vagas para aulas presenciais e EAD

Cadastro deve ser feito até 22 de abril, de forma exclusivamente online

Paulo Roberto Belém - 20 de março de 2025

Universidade Estadual de Goiás (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Universidade Estadual de Goiás (UEG) para as modalidades de ensino presencial e de Ensino à Distância (EAD), somando 900 vagas.

No Vestibular tradicional, são ofertadas 600 vagas presenciais em 14 cursos de graduação da instituição de ensino superior: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas.

Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Tecnologia em Gastronomia, Medicina Veterinária, Pedagogia, Química Industrial e Zootecnia.

Já na modalidade EaD, a oferta é de 300 vagas em dois cursos de graduação: 150 vagas para Curso Superior de Tecnologia em Turismo e 150 vagas para Curso Superior de Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas para Internet.

No primeiro caso, as provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas. No modo EAD, as aplicações serão em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas.

Em ambas, o candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição.

As inscrições podem ser feitas até 22 de abril, exclusivamente por meio do site, clicando aqui. A taxa de inscrição é de R$ 50, mas interessados que se enquadrem podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até 27 de março.

Podem solicitar a isenção titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) ou doadores de sangue, medula óssea e leite materno.

Ambos os vestibulares serão realizados em fase única, sendo prova objetiva e prova de redação no dia 18 de maio, e o resultado final será divulgado em 1º de julho.

Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar.

Integram os vestibulares da UEG vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

