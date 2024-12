Frequentadores se queixam de “caos” no Ceasa de Goiânia

Imagens que circulam nas redes sociais expõem situação nada agravável quanto ao cuidado do local

Paulo Roberto Belém - 30 de dezembro de 2024

Grande quantidade de lixo está sem ser coletada (Foto: Reprodução/Instagram)

Vídeos que circulam nas redes sociais demonstram uma situação nada agradável para as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO) localizadas em Goiânia, às margens da BR-060 sentido Anápolis.

A situação, descrita como um “caos”, corresponde à presença de uma considerável quantidade de lixo dispensada nas dependências do local.

Resíduos que se acumulam, principalmente nas proximidades das lixeiras coletoras, contendo restos de alimentos descartados pelas bancas.

Um dos registros relata o cenário. “Olha o Ceasa, uma hora dessas, como está”, diz um frequentador, enquanto as imagens expondo a situação são representadas.

Além disso, os presentes também apontam que a presença de produtos, que por serem altamente perecíveis se deterioram facilmente, provocam mau-cheiro e produção de chorume.

Problema com empresa terceirizada

Em nota, a Ceasa/GO, citou que dispõe de estrutura considerável para realizar o cuidado do local, mas disse que a situação está sendo causada por uma terceirizada, mencionando “problemas com o quadro de pessoal”.

“Porém, o quadro já foi contornado e, após notificação por parte da Ceasa, a empresa se comprometeu a resolver a questão, o que já está acontecendo”, citaram na resposta.

Confira a nota na íntegra:

“A Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO) informa que três caminhões fazem a coleta de lixo diariamente e encaminha para o aterro sanitário. Existem, ainda, espalhados pelo mercado, 46 contêineres para resíduos, além de pontos de coleta de paletes e caixas de madeiras. E mais: 55 servidores trabalham na limpeza e varreção do entreposto todos os dias. Temos também convênio com o Banco de Alimentos, que realiza a coleta sistemática várias vezes por dia, inclusive em espaço destinado unicamente para o recebimento das doações, na Pedra 1.

No entanto, apesar das estratégias para manter o entreposto limpo, um novo fator motivou o acúmulo de lixo verificado nós últimos dias. A empresa terceirizada DRW enfrentou recentemente problema com o quadro de pessoal e, em virtude disso, houve o acúmulo de rejeitos em alguns pontos do mercado. Porém, o quadro já foi contornado e, após notificação por parte da Ceasa, a empresa se comprometeu a resolver a questão, o que já está acontecendo. A Ceasa adianta que os transtornos estão sendo solucionados e que está cobrando da terceirizada a manutenção do serviço sem outros contratempos.”