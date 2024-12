Jovem viraliza ao mostrar namorado holandês experimentando pequi pela primeira vez

Almoço em família foi marcado pelos avisos da família brasileira, instruindo-o sobre maneira correta de comer fruto

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2024

Reação foi compartilhada mais de 400 vezes. (Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado no TikTok viralizou ao mostrar a experiência de um gringo comendo pequi pela primeira vez na vida.

O registro foi compartilhado pela usuária Mary Nery (@maryrnery), que mostrou aos internautas o momento em que o namorado, que é holandês, experimenta uma das iguarias mais tradicionais de Goiás.

Na publicação, é possível perceber que a família da brasileira tenta, a todo momento, ajudar o jovem, instruindo-o sobre a maneira correta de comer o fruto sem se machucar. A experiência nova envolve todos que estão na mesa, cada um com sua dica.

Um dos familiares, inclusive, se comunica em inglês, para que o estrangeiro entenda bem a mensagem. Ele avisa que o caroço do pequi é afiado, e que não deve ser mordido.

Nos comentários, os internautas acharam graça da primeira experiência do holandês com o alimento goiano, e as opiniões ficaram divididas entre quem é fã do pequi e quem detesta. Um usuário apontou que esse é o “almoço típico de uma família brasileira”, enquanto outro aproveitou para pedir: “cadê ele comendo pamonha?”.