Prestes a assumir Prefeitura de Goiânia, Mabel deixa presidência da Fieg

André Rocha, até então vice-presidente, assume o cargo

Pedro Hara - 30 de dezembro de 2024

Sandro Mabel e André Rocha. (Foto: Divulgação)

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), renunciou, nesta segunda-feira (30), ao cargo de presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

André Rocha, que ocupava a vice-presidência da instituição, assume o posto. Durante o período eleitoral, Rocha já havia exercido a presidência interinamente, enquanto Mabel estava licenciado para concorrer à Prefeitura de Goiânia.

Nesta quarta-feira (1º de janeiro), Mabel será empossado como chefe do Executivo Municipal. A cerimônia ocorrerá às 14h, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, localizado no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).