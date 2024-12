Previsão do tempo para Pirenópolis, Caldas Novas e outras 30 cidades durante o dia do Révellion

Meteorologia aponta temperaturas intensas para o feriado, em meio à fortes precipitações em vários pontos

Thiago Alonso - 30 de dezembro de 2024

Vista aérea de Caldas Novas durante a noite. (Foto: Captura/Youtube)

Com o feriado de Ano Novo, a população goiana se prepara para comemorar a virada, mas, para isso, é necessário se atentar à previsão do tempo, que deve ser de chuvas intensas nesta terça (31) e quarta-feira (1º), conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, a combinação de calor e umidade deve favorecer a formação de chuvas fortes em todo o estado, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h e muitos raios, com destaque para as cidades turísticas, onde as comemorações de Réveillon se concentram.

Em Pirenópolis, a 123 km da capital, ambos os dias devem ser marcados por precipitações de até 12 mm, com pancadas e variação de nebulosidade. O sol, no entanto, ainda deve aparecer durante o dia, com termômetros registrando máximas de até 30 °C.

Já em Caldas Novas, outro destino famoso entre os goianos, a situação deve ser um pouco mais amena, mas ainda com quedas d’água em alguns pontos da cidade. A previsão é de 10 mm de chuvas, em meio a temperaturas mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C.

As chuvas devem ser ainda mais intensas em Porangatu, no Norte goiano, onde devem ser registrados 20 mm, em contraste com um calorão de 32 °C e mínimas que não devem ser inferiores a 22 °C.

O destaque fica por conta da região Leste de Goiás, onde devem ocorrer tempestades com até 35 mm em toda área, em meio a temperaturas mínimas de 17 °C. A chuva também deve ser intensa nas regiões Central, Sul e Sudeste, também com marcações de 35 mm.

Na região Oeste, no entanto, mesmo com fortes quedas d’água, o calor deve ser ainda mais presente, podendo chegar a máximas de 33 °C em alguns pontos.

Os municípios de Formosa, Ouvidor e Cumari devem registrar as menores precipitações, marcando somente 7 mm d’água cada. Nestas localidades, os termômetros devem variar entre mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C, exceto para a última, que deve marcar até 30 °C.

Já quem for passar a virada de 2024 para 2025 em Goiânia, é bom preparar um guarda-chuva, pois a previsão é de pancadas de chuva de até 10 mm, enquanto as mínimas devem ser de 19 °C, podendo chegar até 30 °C.

Em Anápolis, a situação promete ser um pouco mais tranquila, com temperaturas na máxima de 27 °C, enquanto a chuva não deve passar de 8 mm.