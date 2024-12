6 barracos ocorridos em Anápolis em 2024

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma seleção de casos que se passaram em 2024, os quais, ocorridos em comum acordo ou não, saíram nas notícias e chamaram a atenção da população.

Uma mulher denunciou um homem casado, com quem mantinha um relacionamento desde 2023, e sua esposa por difamação e ameaça, após tentar encerrar o caso. A relação começou na academia onde a vítima trabalha, e ela alegou desconhecer que o parceiro era casado até ver uma foto dele com a esposa. Ao tentar se afastar, passou a ser perseguida pelo homem.

Decidida a resolver a situação, a mulher procurou a esposa para esclarecer tudo, mas o casal começou a difamá-la e ameaçá-la. Sentindo-se exposta e insegura, registrou a denúncia contra ambos, que será investigada pela Polícia Civil (PC). O caso aconteceu em maio de 2024.

Um desentendimento por ciúmes em um condomínio de Anápolis resultou em uma intervenção policial, em janeiro de 2024. Testemunhas relataram gritos e sons de briga, e a polícia foi acionada. No local, descobriu-se que a mulher, irritada com xingamentos do marido, havia partido para a agressão física, deixando ferimentos no rosto dele.

Os dois foram levados à delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal cometida pela mulher. Na época, um relatório médico foi solicitado para avaliar os danos.

Uma briga em um bar de Anápolis terminou com um motorista colidindo em dois carros estacionados e fugindo. Testemunhas afirmaram que o homem, possivelmente embriagado, acelerou após ter o para-brisa atingido por um rival e perdeu o controle do veículo.

Após abandonar o carro, que continha máquinas de cartão e as chaves, os danos foram registrados como acidente de trânsito sem vítimas. A polícia investigou o caso, ocorrido em maio de 2024.

Em uma noite do mês de outubro, um ex-funcionário de um restaurante em Anápolis causou tumulto ao aparecer armado com uma faca e ameaçar um colega de trabalho por desavenças trabalhistas. Funcionários tentaram contê-lo, mas ele chegou a ferir um deles e agredir outros com pedaços de pau antes de ser imobilizado.

A polícia chegou ao local e encaminhou todos à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e porte de arma e será investigado pela Polícia Civil.

Em uma madrugada do mês de junho, uma motorista colidiu contra uma bomba de combustível em um posto de Anápolis e fugiu. Imagens registraram o momento em que o veículo, um Fiat Uno, recuou e derrubou a bomba, vazando combustível.

A motorista foi substituída por um passageiro, que assumiu a direção e deixou o local. O proprietário do posto busca identificar os responsáveis para arcar com os prejuízos.

Em julho, um motorista desceu armado de um Fiat Palio no trevo do Daia e iniciou uma briga com o condutor de um Volkswagen Gol, durante a madrugada. Em vídeos, o suspeito é visto chutando, batendo no carro e danificando várias partes do veículo, em plena via pública.

Identificado pela Polícia Civil (PC), o agressor possuía histórico criminal e respondia por tráfico de drogas. As cenas foram captadas em um vídeo, feito por transeuntes.