6 polêmicas que marcaram a trajetória de Gusttavo Lima em 2024

Artista teve um dos anos mais agitados de toda carreira, sendo marcado por polêmicas e feitos positivos

Thiago Alonso - 31 de dezembro de 2024

Ano de Gusttavo Lima foi marcado por acontecimentos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ano de 2024 foi importante para a música brasileira, com vários recordes sendo quebrados e novos fenômenos sendo alçados à fama. No entanto, um nome consolidado, teve vários holofotes virados para si dentro e, sobretudo, fora do palco: Gusttavo Lima.

O cantor mineiro, conhecido por uma longa carreira em terras goianas, se envolveu em uma série de polêmicas, positivas e negativas, durante o período que passou, se tornando um dos mais agitados de toda a trajetória dele.

Novo jatinho

Um destes exemplos foi quando, em fevereiro, o cantor adquiriu um novo jatinho particular. A aeronave modelo Gulfstream G550, avaliada em mais de R$ 90 milhões, veio para substituir o antigo Bombardier Global 600 do artista.

Com cerca de 30 metros de ponta a ponta de asas, o veículo acomoda até 13 passageiros com muito conforto, todos na primeira classe, além de contar com tecnologias avançadas, como as quatro câmeras infravermelhas, que mandam informações para o display dos pilotos, auxiliando na aterrissagem.

Cavalo no palco

O Embaixador voltou para os holofotes quando, em abril, decidiu abrir uma apresentação no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, inovando: ao subir no palco com um cavalo do próprio haras. A performance aconteceu durante o show do Festival “Buteco”, que reuniu mais de 70 mil pessoas.

O animal, que assim como outras posses do artista, também é muito luxuoso, foi avaliado em R$ 500 mil, mas acabou gerando controvérsia entre fãs nas redes sociais. À época, alguns argumentaram que a atitude, em meio a um estádio lotado, poderia estressar e causar problemas de saúde para o animal, enquanto outras pessoas diminuíram a importância da situação, rebatendo que outros artistas já fizeram o mesmo.

Na mira da polícia

Em julho, o “Embaixador” se envolveu em uma polêmica ao ser indiciado pela Polícia Civil (PC) juntamente com a esposa, Andressa Suíta. Na época, o casal foi alvo após a influenciadora postar um vídeo em que o filho deles, de apenas 07 anos, aparece dirigindo sozinho um carro da família.

A denúncia partiu do presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), Delegado Waldir, que emitiu uma nota repudiando as imagens publicadas. Diante disso, o órgão afirmou que encaminhou o caso à PC, que chegou a apurar a conduta de ambos.

Pausa na carreira

Já em agosto, o cantor anunciou que faria uma pausa na carreira, finalizando uma das turnês mais famosas do repertório, o “Buteco do Gusttavo Lima”, que teve início em 2018, a partir de um DVD de mesmo nome gravado em 2014 na boate Villa Mix, em Goiânia.

O anúncio pegou os fãs de surpresa, durante uma apresentação do cantor, em que ele apareceu bastante emocionado e revelou o motivo da decisão, que teria sido pelo desejo de passar mais tempo ao lado da própria família, especialmente com os filhos que estão crescendo. O último Buteco aconteceu no dia 14 de dezembro de 2024, no Estádio do MorumBis, em São Paulo. O evento foi transmitido ao vivo no canal do YouTube do cantor.

Indicado para senador

No começo de setembro, Gusttavo Lima comemorou o aniversário de 35 anos na Grécia, que contou com a presença de várias personalidades, incluindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB). Durante o período, ele teria sondado o cantor para disputar uma vaga no Senado em 2026.

De acordo com o colunista Paulo Capelli, do Metrópoles, a ideia do governador seria indicar duas cadeiras, sendo que Gusttavo Lima formasse uma dobradinha com a primeira-dama, Gracinha Caiado, que deverá ser candidata pelo União Brasil. Assim, o Embaixador seria lançado por outro partido de grande expressão e com tempo de TV.

Esquema das ‘bets’ e mandado de prisão

O fim do ano foi marcado por uma série de polêmicas envolvendo o cantor, quando, em setembro, ele foi indiciado pela Polícia Civil (PC) do Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa em um caso envolvendo casas de apostas.