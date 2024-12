Câmeras de segurança registram o momento em que homem invade ferragista e furta estabelecimento em Anápolis

Suspeito levou R$ 90, além de itens comercializados no estabelecimento

Da Redação - 31 de dezembro de 2024

Furto em ferragista de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta terça-feira (31) para atender uma ocorrência de furto no Jardim das Américas, 3ª etapa, região Nordeste de Anápolis.

O chamado foi feito pelo dono de uma ferragista, por volta das 02h da manhã, após flagrar a ação do suspeito pelas câmeras de segurança.

Imagens mostram um homem vestindo blusa de frio com capuz e boné passando na porta do estabelecimento e observando o local.

Após alguns minutos, ele invade a ferragista e inicia o furto pela caixa registradora. Em seguida, ele vai às gôndolas com as mercadorias.

Segundo o dono do estabelecimento, o suspeito levou duas caixas de ferramentas, dois pares de botina e R$ 90 em espécie.

Ainda de acordo com o proprietário da ferragista, o filho foi responsável por fechar a loja na segunda-feira (30), o que pode ter facilitado a entrada do homem no local.