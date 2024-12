Motociclista morre após colidir conta caminhonete em cruzamento no Setor Oeste

Impacto do choque entre dois veículos chegou a entortar a roda dianteira da moto envolvida

Natália Sezil - 31 de dezembro de 2024

Local foi isolado após a chegada das autoridades. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 49 anos, morreu nesta terça-feira (31), quando a moto que estava pilotando foi de encontro a uma caminhonete em um cruzamento no Setor Oeste, em Goiânia.

Os veículos vinham de direções diferentes e se chocaram na interseção entre a Avenida Portugal e a Rua João de Abreu. A força do impacto pôde ser percebida no estado em que ficou o carro e, especialmente, a motocicleta, cuja roda dianteira ficou totalmente amassada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos envolvidos, e a área em que ocorreu o acidente foi isolada e sinalizada.

A equipe realizou o atendimento médico do motociclista, mas o óbito foi constatado ainda no local. O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou que ele não estava sob efeito de álcool.

O sobrinho da vítima esteve presente no local e recebeu os pertences e documentos do tio. A Polícia Técnico Científica também compareceu para apurar as condições do acidente, e a investigação do que aconteceu deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).