No penúltimo dia de mandato, Roberto exonera secretários e assessores especiais

Saídas foram publicadas na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do Município

Pedro Hara - 31 de dezembro de 2024

Roberto Naves durante coletiva. (Foto: Samuel Leão)

No penúltimo dia de seu mandato, Roberto Naves (Republicanos) exonerou todos os secretários da Prefeitura de Anápolis.

Além do secretariado, os 13 assessores especiais da Prefeitura também foram desligados. As saídas foram publicadas na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do Município (DOM).

Eerizania Freitas (UB), servidora da rede municipal de Educação, foi colocada à disposição do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que a nomeou para a Secretaria de Política Para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos.

Já Flávia Fernanda de Souza Silva, ex-secretária de Educação de Anápolis, foi transferida para a Câmara Municipal de Anápolis, a pedido do ainda presidente da Casa, vereador Domingos Paula (PDT).