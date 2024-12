Pedreiro ensina técnica prática para acabar com o abafamento dentro de casa

Especialista ajudou a reduzir a temperatura interna com um item bem acessível e prático

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal WDC Pinturas e Efeitos)

Quando chega o verão, passamos por uma situação que é insuportável para muita gente: o abafamento térmico dentro de casa. Atire o primeiro ventilador quem nunca sofreu com isso, não é mesmo?

Assim, por ser um país de temperaturas mais extremas, o Brasil concentra um número de moradias com calor excessivo por vários cantos do seu mapa terrestre.

Dessa forma, o problema pode ser geral, mas saiba que a solução também. Um pedreiro especialista em reformas do canal WDC Pinturas e Efeitos, Denis Bezerra, bombou no Youtube com a solução para o problema.

Pedreiro ensina técnica prática para acabar com o abafamento dentro de casa

Na gravação, o pedreiro Denis foi bem curto e direto para te ajudar na solução do abafamento: usar placas de isopor para conter a alta temperatura.

Segundo ele explica, a técnica consiste em colar as placas de isopor, na parte interna da casa, diretamente no telhado. Ele traça as medidas e vai colocando peça por peça.

Primeiro passo é tirar as medidas do seu teto e alinhar isso com as placas de isopor. Para fazer a colagem das placas, o pedreiro usa silicone PU.

Você vai aplicar o produto direto na superfície e, depois, cola as partes uma por uma. O Denis usou recortes de 50cm x 1 m no modelo anti-chamas.

A técnica se mostra tão eficiente que ele resolve mostrar o antes e o depois da casa com as placas de isopor instaladas.

Na gravação, o profissional mostra o antes e o depois, com e sem as placas, das temperaturas internas do imóvel. No primeiro momento, o registro de temperatura feito pelo aparelho é de 50º, em seguida, cai para 30º. Impressionante!

Confira o vídeo completo do tutorial:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!