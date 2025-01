6 crimes envolvendo moteis, garotas de programa e boates em Goiás

Apesar de bastante curioso, PM teve que lidar com diversos casos do tipo em 2024

Davi Galvão - 01 de janeiro de 2025

Interior de casa noturna (Foto: Reprodução)

Com 2024 chegando ao fim, foram diversas as ocorrências em Goiás que demandaram atenção e investigações das autoridades policiais.

Por mais curioso que possa parecer, uma parcela significativa desses acontecimentos tiveram elementos relacionados tanto a estabelecimentos de entretenimento adulto quanto a garotas de programa.

Assim, dentre crimes mais sérios e sensíveis para outros voltados para o lado do inusitado, o Portal 6 separou alguns dos casos mais emblemáticos do ano.

1. Violência e crueldade

Em dezembro, um homem, de 56 anos e que supostamente estaria procurando garotas de programa no bairro Calixtópolis, em Anápolis, foi agredido por três homens e quase acabou queimado dentro do próprio carro, em frente a uma casa de entretenimento adulto.

Os suspeitos teriam inclusive tentado invadir o estabelecimento momentos antes e, ao verem a vítima estacionada na frente do local, foram até lá e lhe desferiram uma paulada na cabeça, que o nocauteou. Eles em seguida incendiaram o veículo, com o motorista ainda dentro dele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, enquanto combatiam as chamas, perceberam que ele ainda estava no interior do automóvel e conseguiram resgatá-lo.

A vítima foi encaminhada ao hospital um corte na cabeça e na face, ainda inconsciente. O caso ficou sob investigação das autoridades.

2. Luxo no motel com Pix falso

Em setembro, uma mulher, de 46 anos, foi presa após causar confusão em um motel de Anápolis e tentar pagar as horas de diversão com um Pix falso.

Dentre os itens, a suspeita havia utilizado anéis estimuladores, brinquedos anais, calcinha comestível, dado de posições sexuais, “kit tiazinha” e suco de pêssego.

Na hora de efetuar o pagamento, ela tentou enganar os funcionários, simulando um pagamento a prazo e, ao notar que não havia dado certo, passou a chutar as mobílias do quarto e xingar os colaboradores.

Dessa forma, a PM foi acionada e os próprios militares passaram a serem alvos de ofensas. Assim, foi dada a voz de prisão em flagrante para a suposta autora, autuada pelos crimes de desacato, sonegação de mercadorias e dano contra o patrimônio público.

3. Noitada com garota de programa acaba em furto

Outro caso envolvendo questões sexuais aconteceu já em dezembro, quando um homem relatou que teve o celular e carteira roubados após ter contratado o serviço de uma garota de programa, em Aparecida de Goiânia.

Ele teria embarcado a garota no veículo e depois de percorrer alguns metros, teria sido abordado por duas outras suspeitas, que teriam agido de forma agressiva. Uma teria entrado no carro e outra impedindo que ele fugisse do local.

Com medo de elas estarem armadas, o homem teria sido coagido a pagar um valor de R$ 100 em uma máquina de cartão que uma das mulheres portava, além de entregar a carteira e o celular.

Porém, após o ocorrido, ele conseguiu localizar o dispositivo e, acompanhado das autoridades, localizar a garota de programa, que foi presa em flagrante.

4. Cabo de guerra com travestis

Ainda em maio de 2024, um grupo de travestis foi flagrado, em vídeo, roubando uma corrente de ouro de um homem, de 48 anos, que estava na recepção de um motel em Aparecida de Goiânia.

A vítima estava acompanhada de uma garota de programa, em um Chevrolet Cobalt branco, aguardando o portão do estabelecimento abrir quando as três suspeitas se aproximaram e puxaram assunto pelo vidro do motorista.

No vídeo, é possível ver ela puxando algo e depois travando um “cabo de guerra” com o condutor, que aparentemente puxa uma bolsa para evitar o roubo. Ele fecha o vidro, na sequência, e elas se distanciam do veículo.

O casal então adentrou no estabelecimento e reportou o caso às autoridades.

5. Cliente bate o pé e não paga por noitada em casa noturna

Mais um caso bastante curioso ocorreu também em Aparecida de Goiânia, em maio deste ano, quando um homem passar mais de seis horas “na farra” em uma casa noturna, acumular uma conta de quase R$ 1 mil e simplesmente se recusar a pagar.

Durante a estadia, ele consumiu uma unidade de garrafa Chandon no valor de R$ 780 e seis unidades de Heineken Long Neck no valor de R$ 20, resultando em um débito de R$ 990, mas na hora de pagar, afirmou que não tinha dinheiro.

A gerência do estabelecimento então acionou as autoridades para resolverem a situação. Chegando ao local, a Polícia Militar (PM) conversou com o suspeito, que confirmou que realmente não tinha o dinheiro e tampouco algum cartão de crédito.

Como o mesmo também não possuia nenhum mandado em aberto, nem tampouco portava algum ilícito, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e ele ficou com a obrigação de se apresentar à Justiça posteriormente, para prestar contas.

6. Câmera escondida no motel

Por fim, um caso bastante emblemático aconteceu em maio, quando um casal encontrou uma câmera escondida dentro de uma tomada em um quarto de motel no setor Vargem Bonito, em Senador Canedo. Após confrontar a recepcionista, a Polícia Militar foi acionada para investigar.