Gerente de casa noturna chama a PM após infeliz surpresa com cliente que passou a noite no luxo, na Grande Goiânia

Cliente ainda terá de comparecer ante à Justiça futuramente, a fim de prestar contas

Davi Galvão - 29 de maio de 2024

Imagem mostra fachada de casa noturna na Grande Goiânia. (Foto: Reprodução)

Após passar mais de seis horas na “farra” em uma casa noturna, localizada no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, região Norte de Aparecida de Goiânia e gastar quase R$ 1 mil, um homem, de 37 anos, tentou sair do local sem pagar a conta.

O episódio aconteceu no final da noite desta terça-feira (28), com o cliente tendo chegado ao estabelecimento por volta de 17h.

Durante a estadia, ele consumiu uma unidade de garrafa Chandon no valor de R$ 780 e seis unidades de Heineken Long Neck no valor de R$ 20, resultando em um débito de R$ 990.

Porém, às 23h10, quando foi fechar a conta, informou que não tinha condições de pagar nenhuma parte do valor consumido.

A gerência do estabelecimento então acionou as autoridades para resolverem a situação. Chegando ao local, a Polícia Militar (PM) conversou com o suspeito, que confirmou que realmente não tinha o dinheiro e tampouco algum cartão de crédito.

Como o mesmo também não possuia nenhum mandado em aberto, nem tampouco portava algum ilícito, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e ele terá de se apresentar à Justiça futuramente, para prestar contas.