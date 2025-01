6 melhores carnes para fazer um bom churrasco e agradar a galera

É hora de ir ao açougue e levar esses cortes que vão elevar o nível do seu churrasco a um novo patamar de sabor e experiência gastronômica

Magno Oliver - 01 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas de pai)

2024 já está no fim e é hora de aproveitar o 13º salário para comprar algumas carnes muito boas para curtir um bom churrasco nestes momentos finais de 2024.

Assim, existem alguns cortes indicados para churrasco pra gente agradar os convidados e montar o cardápio das confras e festas de fim do ano. Separamos para você uma listinha com custo-benefício aprovados por quem entende de churrasco.

1. Picanha na brasa

A picanha é outro corte que adorna obrigatoriamente com o churrasco. Assim, com sua camada de gordura e sabor intenso, é complementada por cerveja pois assim destacam os aromas da carne grelhada. Esse corte tem bastante suculência e fibras macias, criando um equilíbrio agradável no paladar.

2. Meio da asa de frango ou asinha

Asa inteira ou só a metade, não importa. Esse corte é bem em conta e de presença obrigatória em um churrasco. Dá para rechear a asinha, temperar com barbecue ou outros condimentos que ela fica show de bola. Assim, o quilo tá saindo, em média, e a depender da região que você mora, por R$ 26,90.

3. Linguiça toscana (suína, frango ou bovina)

Não importa se frango, boi ou porco, a linguiça toscana é uma opção muito diversa e saborosa, indispensável em qualquer churrasco que se preze. Assim, o quilo tá custando menos de R$ 25,00 (a depender da sua região) e a peça rende bastante para assar na brasa.

4. Fraldinha

Outro carne que não pode ficar de fora é a fraldinha. Assim, ela é um corte que tem sabor e custo-benefício ideais para um bom churrasco. Também vai muito bem em receitas no forno ou frigideira. A depender do seu estado, o quilo tem custado, em média, R$ 33,90.

5. Cupim em tiras de bife

A robustez da carne de cupim pede uma cerveja e um bom feijão tropeiro para acompanhar. Assim, a intensidade da textura macia e suculenta da carne mostra um sabor que se mistura carne e gordura entre suas fibras. A peça é gostosa e ideal para churrascos.

6. Costelinha de porco

Por fim, a peça possui uma suculência na carne que combina bastante com churrasco, pois ela reforça os sabores defumados e bem caramelizados da carne na brasa. Acompanhada de um bom molho barbecue e a leveza e o frescor da cerveja ajudam a equilibrar com o gostinho de gordura da costelinha. A carne desfia e se solta facilmente e é só apreciar com um gole da breja bem gelada.

