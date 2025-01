Essas são as prioridades que o prefeito Márcio Corrêa anunciou para Anápolis em 2025

Afirmação ocorreu durante discurso de posse do novo mandatário da cidade

Natália Sezil - 01 de janeiro de 2025

Posse aconteceu nesta quarta-feira. (Foto: Youtube/Câmara Municipal de Anápolis)

Novo prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) tomou posse na manhã desta quarta-feira (01), em cerimônia que também empossou o vice-prefeito, Walter Vosgrau (MDB), e os 23 vereadores eleitos.

Durante a solenidade, o governante destacou a gravidade do cenário atual e a necessidade de dedicação da equipe que nomeou, além de listar as prioridades que terá durante o mandato.

Diversas áreas foram destacadas, como educação, saúde, emprego e moradia, na busca por atender a demandas antigas na cidade e “trazer soluções reais para os anapolinos”.

Entre os objetivos listados, o governante ressaltou que pretende criar mil vagas nas creches, ainda em janeiro, e zerar o déficit na educação infantil até o final do mandato.

Na saúde, os planos são abrir imediatamente as portas do Hospital Alfredo Abrahão como pronto-socorro, e fazer mutirão para diminuir filas de cirurgias eletivas.

Além disso, no aspecto trabalhista, o prefeito afirmou que criará oportunidades de qualificação de mão de obra jovem na cidade, e inserirá trabalhadores com mais idade no mundo da digitalização.

Também está nos planos fomentar investimentos e o empreendedorismo na cidade por meio da criação de um ambiente de negócios.

Os objetivos da nova gestão também incluem a construção de 2 mil moradias populares com subsídio da Prefeitura, e a instituição de metas para que pessoas e famílias em vulnerabilidade social consigam se sustentar por conta própria.

Na oportunidade, Márcio também pediu que os desafios sejam enfrentados com união, para que Anápolis avance. “A eleição já ficou para trás”, reforçou.