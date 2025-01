Prefeito de Caldas Novas revoga ‘Taxa do Turismo’ ao tomar posse, após pressão popular

Kleber Marra (MDB) indicou que irá estudar outros mecanismos para que seja compensado déficit orçamentário do Município

Paulo Roberto Belém - 01 de janeiro de 2025

Revogação foi o primeiro ato do prefeito reelieto de Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Após as polêmicas sobre a eventual cobrança de uma “Taxa do Turismo” a quem acessasse a cidade das águas quentes em Goiás, o prefeito reeleito de Caldas Novas, Kleber Marra (MDB) anunciou a revogação da Lei aprovada pelos vereadores no mês passado.

Este foi o primeiro ato do emedebista ao tomar posse nesta quarta-feira (1º). A Taxa de Preservação Ambiental (TPA), no município, seria assumida pela nova gestão a fim de regulamentá-la, o que não deve ocorrer com o recuo.

O prefeito reeleito afirmou que tomou a decisão após ouvir entidades religiosas, segmentos classistas, comerciantes, empresários e a população.

Ele também sugeriu que irá estudar outros mecanismos para que seja compensado o déficit orçamentário do Município.

Kleber Marra foi reeleito prefeito em outubro de 2024 com 28.675 votos, 60,30% dos votos válidos, sendo reconhecido portanto, o prefeito mais votado da história da cidade.