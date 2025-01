Márcio Corrêa exonera todos comissionados da Prefeitura de Anápolis

Alegação é de desligamentos são necessários para "readequar as despesas públicas do município"

Pedro Hara - 02 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa (PL) durante a cerimônia de posse. (Foto: Divulgação)

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), publicou um decreto na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Município (DOM) exonerando todos os servidores comissionados de Anápolis.

Foram desligados os chefes de gabinete, assessores técnicos, diretores de departamento, coordenadores municipais, gerentes de unidade, subprefeitos e assessores gerais.

A justificativa apresentada é que “as exonerações são necessárias para readequar as despesas públicas do município” e para “a racionalização das despesas com pessoal e a revisão de funções e salários”.

A Secretaria Municipal de Administração será responsável por formalizar as exonerações e garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais.