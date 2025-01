Meteorologia emite alerta para fortes tempestades atingindo Goiás; confira a previsão do tempo

Chuvas intensas devem ser sentidas em várias regiões do estado, acompanhadas de fortes rajadas de vento

Thiago Alonso - 02 de janeiro de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O início do ano de 2025 promete ser intenso, com fortes chuvas atingindo Goiás, como apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, uma frente fria vinda do Sudeste deve atingir o estado, favorecendo a formação de nuvens, gerando precipitações em grande parte do estado.

Por conta disso, a meteorologia emitiu um alerta devido ao forte risco de tempestades, podendo chegar a 50 mm em apenas um dia, além de rajadas de vento de até 60 km por hora.

As regiões Norte e Oeste devem ser as mais afetadas pelas quedas d’água, marcando até 45 mm em ambas as localidades, em meio a uma porcentagem de até 95% de umidade do ar.

Apesar disso, as chuvas devem ser um pouco mais amenas em relação ao feriado de Ano Novo, com Rubiataba registrando os maiores índices, com chuvas de até 18 mm.

Já os municípios de Porangatu, Jataí, Formosa e Flores de Goiás devem registrar precipitações de 15 mm, mesma marcação de Montes Claros, Palmeiras de Goiás e Lagoa Santa.

Em Goiânia, a chuva deve ser ainda mais moderada, chegando a apenas 10 mm. As temperaturas, no entanto, devem continuar elevadas, com máximas chegando a 30 °C.

A situação deve ser parecida em Anápolis, com chuvas na mesma intensidade, enquanto os termômetros chegam a 28 °C.