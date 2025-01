Morte de jovem de 23 anos comove Anápolis: “luto”

Formado em História, Christyan também cursava mestrado na UEG

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2025

Christyan era aluno do Mestrado na UEG. (Foto: Reprodução)

O jovem historiador Christyan de Paula, de 23 anos, de Anápolis, morreu na manhã desta quinta-feira (02), supostamente em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia bacteriana. Formado pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), ele recebeu diversas homenagens de amigos, familiares e colegas, e a morte em tão tenra idade comoveu a cidade.

Nascido em 2001, Christyan cursava o Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (TECCER) e atuava como professor plantonista no cursinho do Instituto Federal de Goiás (IFG).

Nas últimas semanas, ele havia sido hospitalizado e enfrentava sérios problemas de saúde. Durante esse período, campanhas foram mobilizadas para a doação de sangue, com apelos de familiares, amigos e colegas.

Apesar dos esforços, o quadro de saúde de Christyan se agravou rapidamente, e ele não resistiu. A morte causou grande comoção entre os alunos da UEG, que publicaram uma mensagem em sua homenagem: “Cuidadoso com as palavras e ações, o constante sorriso com que recebia a todos está gravado pelos corredores da Unidade.”

O velório teve início às 10h30, na Capela Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Nova Vila, na Grande Jaiara. O sepultamento está marcado para às 17h.