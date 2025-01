Vítimas de grave acidente em rodovia goiana são identificadas

Casal estava viajando para passar o ano novo em um rancho com a família

Da Redação - 02 de janeiro de 2025

Vítimas estavam no veículo que colidiu. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Roselania Martins Lima, de 46 anos, e o marido, Gilvani Barcelos Alves, de 54, estavam indo passar o Ano Novo com a família, quando sofreram um acidente e morreram, na última terça-feira (02).

O casal trafegava em um trecho da GO-060 entre os municípios de Israelândia e São Luís de Montes Belos, no Oeste goiano, quando colidiram com um veículo que também passava pela rodovia.

Além deles, outras duas pessoas, que estavam no outro automóvel, também morreram com o impacto. A filha de Gilvani, de 21 anos, que também estava com eles, foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, onde foram identificadas lesões no fêmur, mão e braço, além de uma costela e uma vértebra na coluna trincadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a sobrevivente foi levada para o Hospital Vital de São Luís de Montes Belos e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo uma filha de Roselania, a família, que vivia em Iporá, estava dirigindo rumo a um rancho localizado um pouco antes da cidade de São Luís de Montes Belos, onde passariam o réveillon.

Apesar disso, o impacto foi tão grande que apenas uma pessoa resistiu, enquanto os demais foram a óbito. No outro carro estavam Luciene Ribeiro Freitas, de 49 anos, e o filho Cláudio César Ribeiro Filho, de 25 anos, que também tiveram o falecimento confirmado no local.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada dos corpos e posteriormente a limpeza da pista, a fim de liberar o trânsito da rodovia.