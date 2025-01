Governo de Goiás abre inscrições para bolsas dedicadas a atletas

Valores podem chegar a R$ 750 e interessados devem estar filiados à Federação Goiana da modalidade desejada

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2025

Ao todo, serão 600 vagas distribuídas para os bolsistas. (Foto: Divulgação)

O Pró-Atleta, maior iniciativa de incentivo ao esporte de alto rendimento em Goiás, teve as inscrições abertas nesta quinta-feira (02) para a edição de 2025.

O programa, gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), oferece 600 bolsas divididas em três categorias, com valores mensais que variam entre R$ 250 e R$ 750.

Os interessados devem ser indicados por federações ou associações esportivas e realizar a inscrição pelo sistema Proat, disponível no site proatleta.sistemas.go.gov.br, até o dia 10 de janeiro.

Dentre alguns critérios que serão considerados no momento da seleção, estão a exigência de bom rendimento escolar e conduta disciplinar, para aqueles cursando o ensino médio, bem como possuir nível técnico com indicação do ranking nacional, estadual ou regional.

Além disso, os aprovados devem representar o Estado em competições oficiais sempre que for convocado pela Secretaria e não estarem cumprindo nenhum tipo de punição imposta pelo TJD, Federações e/ou Confederações nas modalidades correspondentes. Também será exigida a comprovação de filiação para com a Federação Goiana do respectivo esporte.

Conforme o cronograma, a lista preliminar de selecionados será publicada no dia 17 de janeiro, também no site da Seel, com prazo para apresentação de recursos até 21 de janeiro. A relação final dos contemplados será divulgada no Diário Oficial do Estado em 24 de janeiro, e os termos de adesão deverão ser assinados entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

Em 2024, o programa cumpriu a meta de pagar as 12 parcelas mensais a todos os 600 bolsistas, incluindo o adiantamento de duas delas em novembro. O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, destacou o impacto positivo da iniciativa:

“Nosso objetivo é levar atletas goianos ao topo do esporte nacional. Em 2025, continuaremos garantindo o suporte necessário para que nossos desportistas alcancem voos ainda mais altos.”

Para maiores informações, os interessados podem consultar o edital do programa.