Ministério da Saúde envia R$ 29 milhões para ser utilizado em Aparecida de Goiânia

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), anunciou que o Ministério da Saúde enviará R$ 29 milhões para serem utilizados no município.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (03), ao lado do secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, durante visita à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Flamboyant.

Parte do montante será destinada a quitar parte dos débitos com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, responsável pela gestão do Hospital Municipal de Aparecida (HMAP).

Segundo informações divulgadas pela atual gestão, a dívida deixada pelo ex-prefeito Vilmar Mariano (UB) com o Albert Einstein é de R$ 35 milhões.