Prefeitura de Anápolis alerta para novo golpe com boletos da Saneago; saiba como se prevenir

Golpistas se atentaram para deixar ação difícil de ser percebida, conseguindo enganar moradores de forma presencial e também online

Natália Sezil - 03 de janeiro de 2025

Prefeitura tem alertado os anapolinos sobre o golpe. (Foto: Reprodução)

Um novo golpe tem feito diversas vítimas em Anápolis no momento em que moradores da cidade tentam realizar o pagamento da conta de água, que, em vez de ser direcionado à Saneago, acaba parando em contas fraudulentas. A situação tem sido recorrente a ponto de ser divulgada pela Prefeitura de Anápolis.

De acordo com denúncias feitas à Agência de Regulação do Município (ARM), o golpe tem acontecido de duas formas diferentes, e o que preocupa em ambos os casos é a quantidade de detalhes aos que os golpistas têm se atentado.

A primeira possibilidade é presencial, quando pessoas uniformizadas comparecem aos endereços e cortam o fornecimento de água. Elas explicam ao morador o que deve ser feito para regularizar a pendência, relatando o valor do débito e o site em que os boletos em atraso podem ser baixados.

Já a segunda situação é online, quando, ao pesquisar pela 2ª via da Saneago, anapolinos clicam no primeiro link que aparece em resposta, que, na verdade, é de um site falso. Nesse portal, é possível emitir o boleto utilizando o número correto da conta do usuário, e o resultado apresenta um valor igual ao da conta original.

Já ciente da situação, o presidente da ARM, Robson Torres, afirma que um ofício será enviado ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que o caso seja investigado e os responsáveis sejam culpados.

Além disso, a agência tenta tirar do ar o site fraudulento enquanto recebe denúncias de quem foi vítima do golpe, por meio da Ouvidoria, pelo telefone (62) 9 9683-9076.

Segundo Torres, a melhor maneira de evitar golpes dessa natureza é pagando as contas fixas em débito automático. Uma segunda opção, ainda, é sempre confirmar que o portal acessado é o oficial da empresa.

Também é importante garantir que o pagamento está sendo enviado para o destinatário certo, cujo nome deve ser SANEAMENTO DE GOIÁS S/A – SANEAGO, com o CNPJ 01.616.929/0001-02.

Abaixo, é possível ver o boleto de uma pessoa que caiu no golpe, onde constam o nome e o CNPJ errados.