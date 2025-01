Solimões viraliza ao cantar ‘modão’ ao lado do filho: “diferença é sutil, mas paixão é a mesma”

Artistas chamaram atenção ao brincar com as diferenças no mundo da música

Thiago Alonso - 03 de janeiro de 2025

Solimões e o filho, Gabeu. (Foto: Reprodução/Instagram)

A diferença de gerações é sentida em diferentes variáveis, seja nos costumes, tradições e até nas vestes. No mundo da música, isso não é diferente, como apontou o cantor Gabeu (@eugabeu), em uma postagem feita no Instagram.

Na publicação, o jovem, que é filho do sertanejo Solimões (da dupla com Rio Negro), compartilhou um momento em que aparece cantando com o pai.

Ao som de “O Menino da Porteira”, a dupla brincou ao comparar as diferenças geracionais no mundo do sertanejo.

Na legenda, o artista juvenil brincou com as vestes de ambos os vocalistas, enquanto cantavam um clássico ‘modão’: “Cantores sertanejos: atualmente x antigamente”, diz o texto.

“Uma diferença sutil, mas a paixão pela música caipira é a mesma”, continuou Gabeu.

Nos comentários, seguidores se divertiram com o paralelo entre os artistas. “A diferença foi só a Crocs, amo o sertanejo”, disse uma internauta.

“O importante é o talento e isso não podemos dizer que vocês dois não têm, a junção das vozes do pai com o filho é perfeita”, completou outra.

“Meu sonho tomar umas cachaças com Solimões e o Gabeu”, disse outro seguidor.