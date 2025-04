Gusttavo Lima viraliza após encontro emocionante com fã: “achei que ia morrer sem te ver”

Vídeo somou mais de 4,3 milhões de visualizações nas redes sociais em apenas dois dias

Thiago Alonso - 15 de abril de 2025

Gusttavo Lima conheceu a fã idosa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Gusttavo Lima voltou a viralizar após compartilhar um vídeo emocionante, realizando o sonho de uma fã idosa, de 73 anos, que tinha o desejo de conhecê-lo.

A publicação, compartilhada nas redes sociais do sertanejo, ultrapassou as 4,3 milhões de visualizações e quase 225 mil curtidas em apenas dois dias.

No registro, o ‘Embaixador’ mostra o encontro com a fã, que segura um cartaz utilizado para chamar a atenção do ídolo.

“Fala comigo, bebê. Tenho 73 anos e sou sua fã. Tira uma foto comigo, por favor”, diz o texto, rodeado de corações em homenagem ao artista.

A mensagem cumpriu o dever, levando a voz de “Ficha Limpa” a se encontrar com a idosa que, emocionada, encheu o cantor de beijos e abraços.

“Eu te vejo dentro do celular, eu choro quando vejo no Facebook, no Instagram, em tudo. Suas músicas são 10″, declarou a fã.

Gusttavo Lima, por sua vez, deu um show de simpatia e chegou a perguntar para a admiradora qual era a música preferida dela, que prontamente respondeu ser “Mãe”, recente lançamento do artista.

Assim, mais uma vez, transbordando alegria, a idosa acompanhou uma palinha exclusiva do sertanejo cantando a nova canção.

“Estou feliz, eu amo ele, as músicas dele. Eu achei que ia morrer sem te ver, meu filho”, disse, entusiasmada.

Nos comentários da publicação, fãs de Gusttavo Lima se emocionaram com a cena. “Sentimento mais lindo da vida! Amor de fã é outra coisa”, disse um internauta.

“Que coisa mais linda, você é incrível!”, comentou outro. “Muito simpático. Não é à toa que é o ídolo mais amado do Brasil”, disse mais um admirador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!