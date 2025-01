Técnico ensina como fazer a geladeira voltar a gelar sem precisar gastar com um profissional

Não leve seu aparelho para a assistência antes de testar esse tutorial que bombou na internet

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

A geladeira da nossa casa é considerada um dos itens domésticos mais preciosos e úteis que temos. Por isso, é preciso comprar um modelo de marca boa, que dure bastante.

No entanto, com o tempo prolongado de uso, o eletrodoméstico vai apresentando pequenas falhas e problemas de funcionamento que precisamos observar sempre. Um clássico problema é quando ela começa a parar de gelar as coisas.

Dessa vez, uma dica de manutenção preventiva do item viralizou nas redes sociais e trouxe um alívio no bolso dos consumidores.

Técnico ensina como fazer a geladeira voltar a gelar sem precisar gastar com um profissional

O perfil no Instagram do @jhon_dicas trouxe um tutorial de manutenção que deu o que falar entre os internautas na web.

Sabe quando a sua geladeira para de congelar e fica esquentando de um lado, refrigerando apenas em uma parte? O narrador conta que não tem necessidade de trocar o gás quando isso acontece.

Para resolver o problema, ele ensina que o primeiro passo é virar a geladeira e se dirigir até a parte debaixo dela, onde fica o motor.

Em seguida, ele pede para olhar se na parte de cima o motorzinho está seco. Caso esteja, é porque ela não está resfriando e é preciso fazer uma manutenção no dreno de saída bem acima da parte do motor.

“Com apenas um fio, você consegue resolver esse problema na sua geladeira”, explica o técnico no início da gravação.

“Existe uma drenagem na geladeira que, se ficar obstruída, ela para de gelar totalmente. As comidas estragam e tudo vai por água abaixo”, diz ele.

“Você tem que desligar a geladeira 24h antes e fazer este procedimento (ele está passando o fio dentro da entrada do dreno da geladeira)”, finaliza o especialista.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jonathan (@jhon_dicas)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!