Truque com tampa de panela para deixar o sofá e a parede como novos

Deixar os cômodos e o sofá como novos nunca foi tão simples, basta fazer a misturinha e usar a tampa da panela

Ruan Monyel - 03 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cantinho de Casa)

Manter o sofá e as paredes da casa sempre impecáveis é um verdadeiro desafio, mas você já pensou que uma tampa de panela poderia facilitar esse trabalho?

Quem convive com crianças e pets sabe que manchas, poeira acumulada e marcas de uso acabam aparecendo, dando aquela sensação de desleixo.

Porém, deixar os cômodos e o sofá como novos é mais simples do que você pensa: basta usar uma misturinha mágica e a tampa da panela.

O sofá e as paredes são grandes acumuladores de sujeira em casa, e mesmo com todo o cuidado, com o tempo, essas manchas insistem em aparecer.

Agora imagine poder renovar o móvel e deixar suas paredes como novas, utilizando uma misturinha simples e a tampa da panela.

Sim, isso mesmo! Com apenas alguns minutos e esse utensílio comum, você pode remover a sujeira dessas superfícies, sem complicação e sem gastos.

A ideia pode parecer inusitada, mas ela é extremamente válida para aqueles que buscam soluções rápidas, práticas e acessíveis.

Para o sofá, em um recipiente, misture 600 ml de água quente, 1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de detergente e 100 ml de álcool.

Depois de misturado, umedeça um pano limpo na solução, envolva o tecido na tampa da panela e passe por todo o sofá.

Assim, as sujeiras indesejadas sairão facilmente, deixando o móvel limpo e livre de manchas de forma rápida e sem grandes esforços.

Quando o assunto são as manchas na parede, faça a seguinte mistura: 1 litro de água, 100 ml de vinagre de álcool e 3 colheres de detergente.

Agora, repita o processo de umedecer o pano e envolvê-lo na tampa da panela, mas dessa vez passe nas paredes e veja a mágica acontecer.

Seguindo essa dica, você terá uma casa limpa sem muito esforço. Confira o vídeo:

