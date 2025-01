6 destinos turísticos que todo brasileiro deveria conhecer um dia

Levantamento mostrou quais são os points turísticos mais requisitados por viajantes do mundo todo quando chegam no Brasil

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Cesar Teles Viagem 1)

A Embratur fez um levantamento para esse ano e elencou os destinos mais procurados por estrangeiros que visitaram o Brasil em 2024.

Passagens de Portugal, Reino Unido, Canadá, Chile e Argentina com destino ao Brasil neste primeiro semestre de 2025 também saltaram em procuras.

Assim, é bom pegar papel e caneta na mão e colocar nas metas para 2025 viajar para conhecer um desses destinos a seguir:

1. Maceió (AL)

Para quem gosta de sol, esse lugar é uma boa pedida, pois tem sol por lá o ano todo e a cor da água nas formações rochosas é cristalina. Assim, a cidade é muito badalada, tem comidas típicas deliciosas e várias opções incríveis de passeio.

2. Paraty quadrado mágico

Esse lugar encantado fica localizado no coração do Centro Histórico de Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. O Sandi Hotel combina luxo moderno com preservação e valorização de arquitetura local. O conceito Quadrado Mágico é um espaço que ocupa uma quadra inteira que reúne atrativos que ampliam a experiência dos hóspedes. Você tem disponível restaurante, bar de alta coquetelaria e spa.

3. Salvador (BA)

Salvador é uma cidade que dispensa apresentações, não é mesmo? A cidade é muito rica em cultura, belezas naturais e muito axé. Assim, temos o Pelourinho, acarajé, curtir uma noite no Rio Vermelho, passeio no Senhor do Bonfim, as opções são muitas.

4. Chapada dos Veadeiros, (GO)

Em Goiás, temos a cidade de Alto Paraíso onde você vai poder curtir a Chapada dos Veadeiros. Assim, é um vilarejo pequeno e simples, com pousadinhas, restaurantes aconchegantes e boas casas para alugar. A Chapada é um lugar repleto de boa fauna e flora locais, com dezenas de cachoeiras, trilhas para explorar e até voar de balão.

5. Fernando de Noronha, Pernambuco

Um dos mais queridinhos para viagens e lua-de-mel. Assim, Fernando de Noronha é a ilha mais cobiçada por turistas do mundo inteiro pelas praias deslumbrantes e atmosfera tranquila. Temos praias impressionantes como a Baía do Sancho e Baía dos Porcos. É comprar a passagem e “Noronhar-se”.

6. João Pessoa, Paraíba

Por fim, a capital paraibana é uma orla muito desejada por turistas do mundo inteiro para caminhar, curtir as piscinas naturais, além da excelente gastronomia. O Nordeste abriga em João Pessoa outras praias também famosas como a praia da Paraíba e Tambaba. Outro ponto turístico muito famoso é a maior festa de São João do Mundo, em Campo Grande.

