Organizador de bolão ganhador da Mega da Virada troca R$ 16,2 mil por R$ 700 após apostar prêmio em outra loteria

Decisão de apostar novamente teria partido do próprio grupo, que não desanimou apesar do resultado

Paulo Roberto Belém - 04 de janeiro de 2025

Episódio não é motivo para desânimo, diz comerciante (Foto: Reprodução Tv Anhanguera)

Um morador de Bela Vista de Goiás teve um prejuízo que poderia ser evitado caso ele não tivesse apostado o valor de R$ 16,2 mil, ganhos marcando a quadra na Mega da Virada, em um bolão com 506 participantes em outra loteria.

Acontece que o comerciante Saul Teixeira percebeu que o ato lhe rendeu apenas R$ 700. Ao portal G1, ele revelou qual foi o sentimento do grupo após descobrir o que havia acontecido.

“Todo mundo ficou frustrado, Ave Maria”, contou.

Inclusive, a percepção do ganho dos R$ 16,2 mil só aconteceu quando o comerciante decidiu revisar pela terceira vez as cartelas.

Segundo ele, a decisão de apostar novamente em outra loteria veio do próprio grupo que se organiza nos bolões.

O prêmio da Mega da Virada foi usado no concurso da Lotofácil que ocorreu no dia 2 de dezembro e o grupo ganhou com uma cartela de 11 números. Ainda ao G1, ele disse que o grupo não desanimou.

“O pessoal do bolão já está ‘tudo doido’ para eu abrir outro [bolão] quando acumular [o prêmio]”, revelou.