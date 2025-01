Conheça a moradora de Goiânia que ganhou prêmio milionário na Mega da Virada

Apostadora também já havia vencido um bolão na Super Sete, outro jogo de loteria popular

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2025

Cartelas da Mega da Virada. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Dentre as vencedoras do bolão que faturou quase R$ 1 milhão com a quina da Mega da Virada, está uma moradora de Goiânia. Vencedora também de outra modalidade, ela é assídua nos jogos.

Para completar, ela era funcionária da própria lotérica onde o bilhete foi registrado. A gerente do estabelecimento, Kennedy Juscelina, revelou que a colaboradora costuma participar de bolões organizados na lotérica, o que a levou a ser uma das sorteadas.

A aposta vencedora foi realizada com 20 números, e além dos R$ 988.436,00 conquistados pela quina, o grupo levou também R$ 570.171,00 com as premiações da quadra. No total, somando os dois prêmios, cada uma das 100 cotas do bolão deverá receber cerca de R$ 15,5 mil. A funcionária, que também faz parte desse grupo de ganhadores, agora compartilha o prêmio com outros 99 sortudos.

A gerente da lotérica comentou sobre o hábito da funcionária com as apostas, destacando que ela é uma grande entusiasta dos jogos. “Ela joga bastante, adora participar e sempre está atenta às oportunidades. Quando vê um bolão interessante, ela não perde a chance de entrar”, explicou Juscelina.

Além desse prêmio significativo da Mega da Virada, a funcionária também já teve a sorte de ser premiada na Super Sete, outro popular jogo de loteria. Nesse sorteio, os apostadores escolhem um número entre 0 e 9 em nove colunas do bilhete. As apostas começam a partir de R$ 2,50, mas o valor pode aumentar dependendo do número de escolhas feitas em cada coluna.

A funcionária da lotérica, que já sabia bem como jogar, viu a sorte se refletir em mais uma vitória, consolidando-a como uma jogadora frequente e dedicada.

Essa sequência de sorte é um reflexo da relação próxima que os colaboradores da lotérica têm com os jogos. Além de serem os responsáveis pela venda dos bilhetes, muitos deles acabam sendo premiados, como aconteceu com essa funcionária, que agora comemora o prêmio histórico com os colegas de aposta.