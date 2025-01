Jovem é atacado com canivete em bar de Anápolis sob alegação de ter “dado moral” para mulher

Suspeito acusou a vítima, que afirmou ser apenas um mal entendido, e logo depois investiu com a arma branca

Da Redação - 05 de janeiro de 2025

Jovem agredido com canivete em Branápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite deste sábado (04) em Branápolis, distrito de Anápolis, após uma briga entre dois jovens, de 23 e 21 anos.

A discussão teria ocorrido em um bar da região, próximo à Ambev.

Mais velho, o suspeito se aproximou da vítima para questionar o porquê dele estar “dando moral” para a mulher dele.

No entanto, após o mais jovem responder que tudo não passava de um mal entendido, o homem sacou um canivete e foi pra cima da vítima, provocando lesões no braço, no ombro e na barriga.

Após a agressão, o jovem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para receber tratamento.

O suspeito deixou o local antes da chegada da PM.