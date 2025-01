Nova atração radical: maior Aero Bike do Centro-Oeste será inaugurada em Goiás neste mês

Percurso tem 290 metros de extensão e visitantes irão ficar a 50 metros de altura

Davi Galvão - 05 de janeiro de 2025

Atração será inaugurada em janeiro. (Foto: Divulgação)

Goiás se prepara para receber uma atração radical de tirar o fôlego. Já neste mês de janeiro, o Bali Park, em Luziânia, irá inaugurar uma das maiores tirolesas de bicicleta do Brasil e a maior Aero Bike do Centro-Oeste.

Com 290 metros de percurso atravessando o Lago Corumbá a 50 metros de altura, a atração promete conquistar aventureiros com uma combinação de adrenalina e paisagens deslumbrantes do Cerrado.

A experiência, que dura cerca de 10 minutos, oferece uma vista panorâmica única e está prevista para iniciar com duas bicicletas, podendo dobrar esse número nos próximos meses.

Os interessados em participar devem atender a alguns requisitos, como altura mínima de 1,40 m e peso máximo de 120 kg. Menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

O Aero Bike é apenas uma das muitas atividades radicais disponíveis no complexo. Em 2024, o Bali Park expandiu as opções com o aqua bike, onde é possível pedalar sobre as águas do Lago Corumbá IV em bicicletas individuais ou duplas, com preços a partir de R$ 65.

Para os amantes do surfe, aulas semanais estão disponíveis por valores a partir de R$ 25, sendo realizadas quintas, sextas e sábados, mediante agendamento. Há também paredes de escalada ao ar livre e o balanço panorâmico, de 26 metros de altura.