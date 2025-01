6 raças de cachorros que mais amam os humanos e que todo mundo deveria conhecer

Uma pesquisa realizada no Reino Unido revelou quais raças de cachorro são mais amigáveis para se ter em casa

Pedro Ribeiro - 06 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você ama cachorros, com certeza sabe como eles podem criar um vínculo especial com os humanos.

Aliás, esses bichinhos parecem ter o dom de levar alegria, companhia e uma amizade verdadeira para a vida de qualquer pessoa.

Mas você já se perguntou se existem algumas raças que gostam mais dos humanos do que outras?

Pois bem, de acordo com uma pesquisa realizada no Reino Unido, existem raças de cachorro que são mais amigáveis com os seres humanos.

Pesquisadores da The Kennel Club, elaboraram uma lista e aqui está ela para você conferir:

1. Cocker Spaniel Inglês

Os Cockers Spaniels Ingleses são amplamente conhecidos por sua natureza carinhosa e expressiva.

Esses cachorros de porte médio são extremamente sociáveis e adoram interagir com humanos, especialmente crianças.

Além disso, eles possuem uma energia contagiante que transforma qualquer momento em pura diversão.

2. Bichon Frisé

Pequenos, fofos e cheios de energia, os Bichons Frisés são verdadeiras fofuras.

Com uma personalidade alegre e altamente adaptável, eles são ótimos para apartamentos.

Ademais, esses cachorrinhos amam agradar seus donos e são conhecidos por sua capacidade de formar laços emocionais profundos.

3. Setter Inglês

Elegante e gentil, o Setter Inglês é uma raça muito carinhosa.

Esses cachorros são altamente afetuosos e adoram participar de atividades familiares.

Embora seu porte seja maior, eles são amorosos e pacientes, assim, são ideais para famílias.

4. Terrier Australiano

Não se deixe enganar pelo tamanho compacto do Terrier Australiano.

Esses pequenos cachorros têm corações enormes e são extremamente dedicados aos seus donos.

Com uma combinação de energia e afeto, eles adoram brincar e estar perto dos humanos.

5. Collie de Pelo Curto

Se você busca uma raça incrivelmente inteligente e amigável, o Collie de Pelo Curto é, sem dúvida, a escolha perfeita.

Esses cachorros são conhecidos por sua habilidade de se conectar profundamente com os humanos.

Eles adoram aprender novos truques e brincadeiras, além de serem muito fáceis de treinar.

6. Bichon Havanês

Por fim, os Bichons Havanês são verdadeiros campeões no quesito companheirismo.

Com uma personalidade extrovertida e encantadora, eles conquistam todos ao seu redor.

Esses cachorros adoram receber atenção e retribuem com muito amor.

