‘A vitória já existe’, diz Fernanda Torres diante da torcida pelo Globo de Ouro

Fernanda Torres aproveitou os minutos antes do início da cerimônia do Globo de Ouro para agradecer, na noite deste domingo (5), pela torcida dos fãs dela e de “Ainda Estou Aqui” ao longo desta temporada de premiação. Ela está indicada a melhor atriz em filme de dama e o longa, a melhor filme em língua estrangeira.

“A vitória já existe! A resistência tem sido gigante diante da indústria cinematográfica. ‘Ainda Estou Aqui’ de Walter Salles mostra ao mundo que não estamos brincando em serviço e a entrega é de qualidade. O que vier desse processo é a ponte que construímos para as próximas gerações”, escreveu ela em seu Instagram.

“Ao Brasil, nosso muito obrigado pelo comparecimento aos cinemas, pelos aplausos e pela torcida”, finalizou, em alusão aos mais de três milhões de ingressos vendidos pelo filme nas salas de cinema brasileiras.

No vídeo que acompanha a publicação, Torres abraça a mãe, Fernanda Montenegro, também parte do elenco de “Ainda Estou Aqui”, diante dos aplausos efusivos numa das exibições do filme.