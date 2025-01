Moradores de Anápolis denunciam água suja há várias semanas, mas Saneago diz ser ‘problema pontual’

Ao Portal 6, companhia afirmou que "obedece aos mais altos padrões de potabilidade de água" e que tem um "compromisso em prestar serviços de excelência à população"

Natália Sezil - 06 de janeiro de 2025

Moradores relatam que o problema se estende há meses. (Foto: Thaís Pontes)

Moradores de Anápolis têm relatado que a água fornecida pela Saneago tem chegado suja às residências há semanas, o que tem causado transtornos em diversos bairros da cidade, atrapalhando atividades cotidianas e fazendo com que anapolinos tentem contornar a adversidade no dia a dia.

Thaís Pontes mora no bairro Jardim das Oliveiras, região Sul da cidade, e contou ao Portal 6 que o problema tem acontecido há pelo menos seis meses, e que a qualidade da água que vem direto da rua tem piorado com o tempo.

Ela relata que a principal atividade afetada pela água suja é a lavagem de roupas e que o contratempo acabou, inclusive, gerando gastos extras, já que pensou inicialmente que o defeito fosse na máquina de lavar, já utilizada há anos.

Ela relata que comprou um tanquinho quando as roupas começaram a manchar, mas que, mesmo assim, o problema persistiu. Por isso, precisou procurar por outras soluções, como lavar as roupas na casa da mãe, no Setor Central, ou pagar pelo serviço em lavanderias.

Frente ao descaso, a moradora resolveu expor a denúncia nas redes sociais, e compartilha que obteve diversas respostas de vizinhos, que reclamam do mesmo problema.

Thaís diz que a própria Saneago chegou a entrar em contato após a postagem, dizendo que mandaria um técnico no prazo de 24 horas. Apesar disso, o prazo se esgotou sem que o profissional aparecesse.

Relatos parecidos, de moradores de outros bairros – como o Anápolis City e o Bairro de Lourdes – também foram compartilhados com o Portal 6. O foco da reclamação foi o mesmo: água suja por semanas, sem sinais de melhora.

Diante disso, a reportagem procurou a Saneago, para questionar se a empresa está ciente das reclamações e se há alguma previsão de correção do problema.

Em nota, a empresa declarou que “situações de água turva são pontuais”, uma vez que a companhia “obedece aos mais altos padrões de potabilidade de água”. Também pontuou que clientes precisam entrar em contato pelos canais de atendimento para que técnicos normalizem a coloração da água.

Veja a nota da Saneago na íntegra: