Motorista fica em estado grave após colisão frontal e capotamento na BR-040

Socorristas se dirigiram ao local e prestaram atendimento para as vítimas, sendo que uma delas precisou ser encaminhada às pressas para o hospital

Thiago Alonso - 06 de janeiro de 2025

Veículos colidiram em trecho próximo à Luziânia. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma pessoa ficou gravemente ferida após um acidente na noite de domingo (05) envolvendo dois veículos na BR-040, próximo a um parque aquático, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Os automóveis, um carro de passeio e uma caminhonete, trafegavam pelo km 35 da rodovia quando colidiram, sendo arremessados para um canteiro lateral.

Com o impacto, o veículo menor capotou, ficando de cabeça para baixo, enquanto a caminhonete ficou bastante destruída na parte frontal.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiram ao local, resgatando as três vítimas envolvidas. Uma delas precisou ser encaminhada às pressas ao hospital, em estado grave, e foi entubada.

O motorista da caminhonete, no entanto, recusou o atendimento, visto que havia sofrido apenas alguns pequenos arranhões. O passageiro do outro veículo foi encaminhado para uma unidade de saúde de Luziânia sem maiores ferimentos.

Após os resgates, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se dirigiu à cena do acidente, onde realizou os devidos procedimentos legais. Apesar do susto, a pista foi liberada após uma limpeza e o trânsito seguiu normalmente.