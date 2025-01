6 coisas que o pobre acha “brega”, mas que o rico ama

Trends no TikTok elencaram algumas manias e coisas que os ricos amam no dia a dia

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal moldurama do brasil oficial)

Existem algumas coisas, hábitos e estilos de vida que o pobre acha muito brega, cafona, mas que os ricos amam cultuar e manter em suas vidas.

6 coisas que o pobre acha “brega”, mas que o rico ama

1 Usar só roupas básicas

Muitas pessoas ricas adotam esse estilo mais simples, optando por vestir roupas mais básicas, discretas, sem estampas, mesmo tendo condições de adquirir itens de luxo. Assim, se for analisar, essa escolha vem de um comportamento alinhado de valores como praticidade, elegância e simplicidade.

2. Piso de cimento queimado:

Uma moda que ultrapassou gerações e foi febre nas construções e reformas. Assim, o pobre teve em casa o cimento queimado por muito tempo, quando começou a ter piso de azulejo, o rico colocou cimento queimado.

3. Usar painel ripado na parede

Esse estilo de decoração se tornou uma tendência forte de design de interior nos últimos anos, virando febre em residências e ambientes comerciais. O painel ripado é uma placa composta por ripas de madeira, dispostas de forma regular ou assimétricas, que criam um efeito visual moderno.

4. Comer pão com azeite e sal

Uma trend no TikTok mostrou uma nova febre entre os ricos que só mesmo os pobres para não curtir (levando em consideração o preço do azeite atualmente). A trend mostrou que as pessoas endinheiradas adotaram o hábito de comer pão passado no azeite com pitadas de sal.

5. Colocar iluminação amarela na casa inteira

Nada de luz branca muito forte para iluminar o ambiente inteiro. Outro hábito de rico que os pobres acham cafona é o de colocar luz amarelada por todos os cômodos da casa.

6. Tênis e calças que já vêm com aparência de “velhos”

Por fim, uma moda que tem bombado nas redes e muita gente não tem curtido muito. As pessoas endinheiradas estão comprando roupas com uma aparência mais envelhecida para andar na moda. Muita gente de baixa condição financeira tem reprovado a trend do momento.

