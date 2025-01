Bombeiros são acionados após ponte cair na Avenida Pedro Ludovico Teixeira

Guarda Civil Metropolitana também esteve presente na ocorrência para isolar o local

Natália Sezil - 07 de janeiro de 2025

Local foi isolado após a ocorrência. (Foto: Divulgação)

Caiu, na tarde desta terça-feira (07), uma ponte localizada entre a Avenida Pedro Ludovico Teixeira e a Avenida Eurico Veloso do Carmo, Setor Central de Rio Verde, a 235 km de Goiânia.

Tanto a Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito (AMT), quanto a Guarda Civil Metropolitana (GCM) estiveram presentes na ocorrência e isolaram o local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e constatou que não havia veículos, nem vítimas nas imediações da localidade. Testemunhas relataram que não havia pessoas trafegando no momento da queda da estrutura.

Além do desabamento da parte central, as equipes avaliaram que as extremidades também apresentavam rachaduras, o que levou à interdição total da ponte.

Agora, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Rio Verde deve tomar as devidas providências.