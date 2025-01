Mãe pede ajuda para encontrar filho de 14 anos desaparecido desde a noite de Natal

Adolescente sofre de bipolaridade e TDH, precisando tomar medicação controlada

Davi Galvão - 07 de janeiro de 2025

João Aleandro, de 14 anos, foi visto pela última vez no bairro Filostro Machado. (Foto: Arquivo pessoal)

“Só quero meu menino de volta para casa, saber que ele está bem”.Foi este o desabafo de Inara Silva, de 40 anos, moradora do Bairro de Lourdes, que está há mais de uma semana procurando o filho, João Aleandro da Silva França, desaparecido desde a noite de Natal.

Ao Portal 6, ela explicou que o adolescente, de 14 anos, sofre de TDH e bipolaridade, de modo que Inara está bastante preocupada, especialmente por conta da medicação que o garoto deveria estar tomando.

Desesperada, ela já acionou a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) e também o Conselho Tutelar, na esperança de encontrar o garoto.

As últimas informações que ela teve foi de que ele havia sido visto no Bairro Filostro Machado, com um short branco e uma camiseta preta e amarela.

Qualquer informação pode ser comunicada diretamente à DPCA ou para Inara, através do número (62) 99334-9469.