Montadora investe e nova geração de picapes começa a ser produzida em Goiás

Caminhonete chega ao modelo 2025/2026, e irá passar por uma alteração no nome, abolindo o uso da sigla L200 e passando a ser chamada apenas por Triton

Samuel Leão - 07 de janeiro de 2025

Modelo da Nova Triton, que deixou de se chamar L200 no Brasil. (Foto: Divulgação)

Após passar por diversas versões, contando com modelos urbanos, outros voltados para a prática de Rally e até parcerias com marcas de motocicletas, chega ao mercado a sexta geração da picape Mitsubishi L200 Triton. O veículo já está sendo produzido em Catalão e conta com diversas inovações.

A caminhonete chega ao modelo 2025/2026, e irá passar por uma alteração no nome, abolindo o uso da sigla L200 e será chamada apenas por Triton. Entretanto, vale pontuar que essa é uma decisão local, voltada para o mercado brasileiro, e que o nome deve permanecer em outros mercados.

Lançada em 1978, a primeira edição passou por diversas transformações, ao longo das décadas. A distribuição da nova caminhonete começa em janeiro, quando elas chegam às concessionárias. Os primeiros compradores já devem exibir as “belezinhas” pelas ruas em fevereiro.

Novidades

O motor é importado da Tailândia, em uma versão 2.4 turbodiesel com 204 cv de potência, representando um aumento de 15 cv em relação ao último modelo. Portanto, apesar da montagem ser feita em Goiás, a produção de motores em território nacional deverá ser interrompida.

Todavia, foi expresso também que os funcionários, que atuavam nesse setor, serão transferidos para outras funções na fábrica. Todavia, a fabricante expressou que poderá retornar com a montagem desse componente em território nacional no futuro, de acordo com o mercado.

Uma alteração também foi apontada como resultante de menor impacto em asfaltos ruins e também maior desempenho fora da estrada: um aumento de 60% na rigidez flexional e de 40% na rigidez torcional.

A traseira também recebeu novos feixes de molas, aliviando o desconforto do balanço. Outro complemento foi um aumento da capacidade da carga, passando de uma tonelada e chegando aos 1.080 quilos. Uma questão apontada foi que a nova picape não irá conviver com os modelos antigos nas lojas, passando a ser a única opção.

A partir de 2025, haverão apenas opções da nova linha, com preços a partir de R$ 249.990, para as opções GL com câmbio manual, voltada apenas para frotistas. Já no varejo, a primeira opção está saindo por R$ 265.990, com câmbio automático de sete marchas, capota marítima e direção com assistência elétrica, entre vários outros.

Todas seguem com a tração 4×4, e a nova opção topo de linha foi batizada de Katana, e conta com uma central multimídia com tela de nove polegadas, sensores de estacionamento, estribos laterais pintados de preto, bancos em couro com costura laranja e partida por botão.

O modelo irá competir diretamente com a Toyota Hilux (a partir de R$ 249.490 na versão 4×4 com cabine dupla), a Chevrolet S10 (R$ 298.990 na versão LTZ 4×4) e a Ford Ranger (R$ 219.990 na opção Black 4×2).

Com informações de Eduardo Sodré, da FolhaPress