Magno Oliver - 08 de janeiro de 2025

(Foto: Freepik)

Existem algumas técnicas e truques que você pode configurar e se preparar quando for fazer uma fotografia pelo seu smartphone.

6 técnicas que qualquer pessoa pode adotar para tirar uma foto profissional pelo celular

1. Aproveite o recurso do HDR de fábrica nele

Os celulares modernos agora vêm com uma ferramenta que ajuda muito em fotografias profissionais, o HDR. Assim, ativando esse modo, você usa o recurso HDR (High Dynamic Range) para equilibrar luzes, sombras e conseguir capturar mais detalhes em áreas claras e escuras.

2. Busque usar sempre a câmera no modo retrato

Essa é uma boa técnica para ajudar a tirar boas fotos no celular. Assim, ative o modo retrato para desfocar o fundo e destacar o objeto principal que você queira registrar. O modo retrato dá um efeito mais profissional na imagem, além de um toque sofisticado na composição escolhida.

3. Utilize a regra dos terços

Outro recurso importante para ser usado na hora da fotografia. Ative a função da grade no celular para dividir a tela em nove partes. Assim, você vai posicionar o objeto principal nas interseções das linhas para criar uma composição equilibrada e interessante. Isso ajuda bastante no enquadramento e composição do cenário escolhido.

4. Luz natural sempre e limpar a lente da câmera antes

Uma técnica antiga, mas que muitos esquecem na hora de tirar uma foto.

Antes de fotografar, limpe bem a lente do celular com um pano macio. Isso evita manchas e melhora a nitidez da imagem. Foque em usar a luz natural para destacar cores e detalhes. Evite usar o flash, pois ele pode gerar sombras artificiais ou estourar a imagem.

5. Ajuste o foco manualmente em toda foto que tirar

É importante ajustar o foco toda vez que for tirar uma fotografia. Assim, toque na tela para ajustar o foco no ponto desejado. Isso vai garantir nitidez no objeto principal e um efeito mais profissional e discreto na imagem obtida.

6. Controle a exposição e edite bem suas fotos antes de postar

Foque em usar o controle de brilho no celular para ajustar a exposição para o momento da foto.

Fotos equilibradas evitam áreas muito claras ou escuras, e isso acaba destacando os detalhes mais importantes do enquadramento. Feito isso, baixe aplicativos de edição e ajuste brilho, saturação e contraste para obter um melhor resultado.

