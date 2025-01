Goiano de cidade cujo padroeiro é o ‘santo dos pobres’ fatura R$ 2 milhões na Mega Sena

Aposta sortuda saiu de um município com apenas 6 mil habitantes, no centro de Goiás

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2025

Vencedor levou bolada de R$ 2,3 milhões. (Fotos: Denilson Boaventura/Portal 6 e Reprodução/TV Anhanguera)

Um goiano teve a sorte grande e faturou um prêmio de R$ 2,3 milhões no concurso 6623 da Quina, realizado no último final de semana. Além do alto valor registrado, o que chamou a atenção ao tornar a conquista um pouco “irônica” foi a cidade onde foi feita a aposta.

O vencedor é morador de São Francisco de Goiás, cidade no centro goiano que tem como padroeiro o “santo dos pobres”, conhecido por ter abandonado toda a riqueza da família para viver uma vida humilde.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), o sortudo foi o único a acertar as cinco dezenas sorteadas, em uma aposta de bilhete simples, mas não teria se manifestado ainda sobre o prêmio.

A lotérica onde o jogo foi registrado é a única do município, que tem apenas 6 mil habitantes, e fica justamente ao lado da Igreja de São Francisco de Assis. Alguns moradores atribuíram o sorteio a um milagre do santo, que também é mencionado como padroeiro dos animais e da natureza.

Além do prêmio milionário, um ganhador de Aparecida de Goiânia e um vencedor da capital acertaram quatro números em apostas simples e levaram, cada um, R$ 10 mil.