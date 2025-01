Pequi vira centro das atenções após Lula sancionar projeto de lei envolvendo o Cerrado

Legislação se preocupa com manejo, preservação, turismo e outros aspectos de frutos tradicionais do bioma

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2025

Pequi é um dos frutos tradicionais do Cerrado contemplados pela sanção. (Fotos: Reprodução e Ricardo Stuckert/PR)

Tradicional fruto do Cerrado e iguaria goiana, o pequi ganhou destaque nacional nesta quarta-feira (08), após o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) sancionar um projeto de lei que estimula a produção e o uso de frutos do Cerrado, além de melhorar o combate ao desmatamento do bioma.

O PL 1970/2019, cuja autoria é do deputado Rogério Correia (PT-MG), havia sido aprovado no Senado em dezembro, e proíbe a derrubada e o uso predatório de pequizeiros.

A legislação também estabelece políticas de manejo para o fruto, buscando incentivar a plantação de mudas e a preservação de áreas com pequizeiros e outros produtos nativos do Cerrado.

Além disso, cria mecanismos para que comunidades tradicionais de produtores sejam identificadas. Por fim, o projeto estuda maneiras de viabilizar eventos culturais para estimular o turismo e comércio, e desenvolve selos de qualidade e procedência dos frutos do bioma.

A sanção foi compartilhada pelo presidente por meio das redes sociais, onde reafirmou a importância da lei. “Não é um projeto bom apenas para quem gosta de comer pequi e preservar o meio ambiente, mas principalmente para quem tem esses frutos como uma fonte de renda e modo de vida”, pontuou.

O político também esclareceu que é importante se atentar às necessidades da população que mora no Cerrado: “muita gente pode se perguntar por que o Lula tem que se preocupar com o pequi e eu respondo: às vezes o que não é importante para quem mora na Paulista ou na Avenida Atlântica, pode ser a coisa mais importante para quem vive no cerrado brasileiro”.