Chuva pra mais de metro: veja previsão do tempo em diversas cidades de Goiás

Meteorologia aponta quedas d'água em vários pontos do estado, afetando a maior parte dos municípios

Thiago Alonso - 09 de janeiro de 2025

Pessoa andando na chuva com guarda-chuva. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Com um novo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) acerca de um potencial risco de chuvas atingindo o estado, várias cidades goianas ficaram em alerta com a iminência de temporais.

De acordo com a meteorologia, devem ser registrados até 70 mm d’água por dia em Goiás, destaque para as regiões Norte e Leste, onde as precipitações devem ser mais intensas, com 50 mm/h cada.

Os volumes das precipitações devem ser mais evidente em Porangatu, Flores de Goiás e Cocalzinho de Goiás, onde a chuvas podem chegar a 25 mm.

Situação parecida deve ser registrada em Ceres, Goianésia, Rubiataba e Aruanã, com marcações na casa dos 20 mm. Em Caiapônia, Firminópolis, Palminópolis e Alto Paraíso de Goiás as precipitações devem seguir o mesmo nível.

Na capital, Goiânia, as tempestades devem dar uma trégua, mas ainda devem dar as caras, com até 18 mm. Mesmo número deve ser visto em Cumari, Ipameri, Formosa, Cristalina, Santa Helena e Iporá.

Já em Anápolis, a chuva promete ser ainda mais amena, registrando apenas 15 mm, seguindo Pirenópolis, São João de Paraúna, Araguapaz e Itumbiara, assim como Ouvidor, Goiandira, Luziânia e Três Ranchos.

Os menores índices devem ser vistos em Catalão, no Sul do estado, marcando somente 10 mm de quedas d’água.