Dívida da Prefeitura de Aparecida de Goiânia chega a R$ 425 milhões

Atual gestão entrou com representação no TCMGO contra Vilmar Mariano e o ex-secretário da Fazenda

Pedro Hara - 09 de janeiro de 2025

Cidade Administrativa, sede da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia informou, nesta quinta-feira (09), que as dívidas deixadas pela gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito Vilmar Mariano (UB), ultrapassam R$ 425 milhões.

Inicialmente, a Administração Municipal havia divulgado um valor de R$ 300 milhões. Contudo, o montante aumentou após a identificação de 248 processos de pagamento que estavam engavetados pela equipe do ex-prefeito, totalizando R$ 95 milhões adicionais.

Foi constatado, ainda, que Vilmar Mariano optou por pagar R$ 135 milhões a fornecedores em vez de quitar a folha de pagamento de dezembro, no valor de R$ 58 milhões.

Diante dessa situação, o secretário municipal de Transparência, Fiscalização e Controle, Rafael Rezende Peres de Lima, apresentou uma representação ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) contra o ex-prefeito e Einstein Paniago, ex-secretário da Fazenda.

Para tentar equilibrar a saúde financeira do município, a atual gestão implementou medidas de austeridade, como o corte de 30% dos servidores comissionados, redução no consumo de água e energia nos prédios públicos e negociações com fornecedores para viabilizar o parcelamento das dívidas.