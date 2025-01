Márcio Corrêa anuncia 2.500 novas vagas nas creches: “mais que o dobro prometido para o início da gestão”

Prefeito também informou que vai convocar mais professores do cadastro de reserva do último concurso para atender à demanda

Pedro Hara - 09 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa durante sabatina do Portal 6. (Foto: Elvis Godoi)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou nesta quinta-feira (09) 2.500 novas vagas de creches já em janeiro de 2025. “Mais que o dobro prometido para o início da gestão”, disse ao Portal 6.

O anúncio foi feito após uma reunião com a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha Vilela Arantes.

“Nosso compromisso com a educação e com as famílias anapolinas é grande. Eu havia falado que abriríamos 1.000 vagas logo no início da gestão, mas agora estamos prontos para oferecer 2.500 vagas já em janeiro”, destacou Márcio.

Além do aumento no número de vagas, o prefeito também informou que vai convocar mais professores do cadastro de reserva do último concurso para atender à demanda.

A gestão ainda pretende criar oportunidades para cuidadores e auxiliares de educação, com um novo modelo de contratação que visa melhorar as condições de trabalho desses profissionais.