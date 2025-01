Gestão Roberto Naves deixa clubes de futebol de Anápolis com dívidas de mais de R$ 200 mil

Pendências são relativas a valores que deveriam ser repassados por meio do programa Torcida Premiada, em jogos realizados em meados de 2024

Augusto Araújo - 10 de janeiro de 2025

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Reprodução/YouTube Roberto Naves)

O que era para ser um auxílio financeiro para os clubes de Anápolis se tornou uma dor de cabeça. Isso porque a gestão de Roberto Naves (Republicanos) deixou de pagar valores relativos ao programa “Torcida Premiada” para as equipes da Associação Atlética Anapolina e o Anápolis Futebol Clube.

Conforme apurado pelo Portal 6, a Anapolina ficou com um prejuízo de R$ 115.240, relativos a duas rodadas da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2024, realizadas no dia 11 (contra o Trindade) e 16 de julho (contra o Inhumas).

Já o Anápolis deixou de receber um repasse no valor de R$ 90 mil, referente ao jogo de ida da final da Série D 2024 contra o Retrô (PE), ocorrido no dia 22 de setembro. No total, mais de R$ 205 mil em dívidas com as duas equipes.

À reportagem, o presidente da Anapolina, Fernando Correia, revelou que essas quantias deveriam ser pagas para a Federação Goiana de Futebol (FGF) na semana em que as partidas ocorreram.

Assim, a FGF custeia o pagamento dos árbitros, aluguel do estádio, dentre outras despesas, e repassa o restante para os clubes. Contudo, isso não foi feito.

“A administração anterior foi postergando, para pagar em agosto, depois em setembro. Assim, chegou dezembro e não foi cumprido. Resumindo, o dinheiro desapareceu”, detalhou.

O presidente da Anapolina também afirmou que iniciou conversas com a atual gestão para tentar resolver essa pendência e que existe a possibilidade de denunciar Roberto Naves ao Ministério Público de Goiás (MPGO) pelo “calote”.

Vale destacar que o programa “Torcida Premiada” foi criado durante a gestão dele, em 2017, como uma forma de auxiliar os clubes de Anápolis a arrecadarem recursos financeiros, ao custear uma parcela dos ingressos em cada jogo disputado no município. Assim, os torcedores que apresentassem comprovantes de pagamento dos impostos municipais poderiam retirar até dois ingressos gratuitamente nas bilheterias.

O Portal 6 entrou em contato com a FGF, que informou que não iria se manifestar oficialmente, visto que a pendência seria na realidade com os clubes.

Já a assessoria do Anápolis Futebol Clube confirmou que existe a dívida, mas que não iria emitir uma nota oficial sobre o tema.

Por fim, a reportagem também contatou a Prefeitura de Anápolis, que também atestou a pendência com as equipes. Contudo, não foi dado um prazo para sanar a despesa.